В ходе телефонных переговоров, президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились продолжать дружеское сотрудничество двух государств. По словам пресс-службы, звонок состоялся по инициативе российской стороны. Синдзо Абэ, как стало известно, решил покинуть свой пост. Во время разговора, Путин поблагодарил премьер-министра за большой вклад в развитие двусторонней поддержки. Тем не менее, глава Японии выразил большое уважение за многолетнее сотрудничество между Россией и Японским государством.

Обе стороны подтвердили важность укрепления дружественных отношений между двумя странами. Такое решение приняли в интересах народа и стабильности близлежащих стран. Главы государств также подчеркнули важность проведения дальнейших переговоров по поводу заключения мирного договора. Напомним, лидеры двух стран проводили более двух десятков переговоров касательно Курильских островов. Таким образом, стороны приняли решение о скорейшем разрешении территориального конфликта.