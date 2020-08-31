Во время интервью на государственном канале, президент РФ Владимир Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября. По его словам, российские школьники и студенты начнут учебный процесс только при соблюдении прописанных требований. Глава государства призвал обязательно носить медицинские маски. Он также согласился, что преподавателям и ученикам иногда может быть тяжело, но это вынужденная мера. По его словам, решение о начале занятий принято. В связи с этим, нужно сделать все возможное, чтобы соблюдать рекомендации санитарных врачей.

Школьные линейки в честь Дня знаний должны проводиться только на открытом воздухе. Напомним, образовательные учреждения должны проводить регулярные санитарные работы. Согласно Роскомнадзору, еще рано расслабляться. Вирус никуда не исчез, поэтому нужно соблюдать все требования, чтобы обезопасить себя и своих родных. Более того, игнорирование ношения масок может привести к усугублению обстановки с коронавирусом.