Школы, дороги и наводнение: Василий Орлов ответил на вопросы амурчан

Завтра за парты сядут 100 тысяч юных амурчан, учебный год начнется в «очном режиме». Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов в прямом эфире ГТРК. Руководитель региона ответил на вопросы амурчан, а главными темами разговора стали образование и дороги.

В этом году за парты сядут 100 тысяч юных Амурчан, учебный год начнется в «очном режиме». В учебных заведениях будут усилены санитарные нормы, для работников пищеблока обязательно ношение масок и перчаток, также ношение масок рекомендовано преподавательскому составу, ученики смогут носить маски по желанию и на усмотрение родителей. Школьное расписание составят по каскадному принципу, классы разделять не будут. По рекомендациям Роспотребнадзора отменят кабинетную систему, за исключением таких предметов, которые требуют специализированных классов — химия и физика. Такие предметы, как изобразительное искусство и физкультура предлагается проводить дистанционно — дома. На подготовку к новому учебному году в Амурской области из бюджетов всех уровней направлено 570 миллионов рублей, это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

Кормить бесплатным горячим питанием продолжат учеников младших классов, так ориентировочная стоимость обедов по южным районам составит 63 рубля, по северным — 73.

— В 2020 году на питание для школьников младших классов выделено более 188 миллионов рублей. Для контроля за питанием нам нужно объединиться со школьниками и родителями, и проследить за качеством, жаловаться на некачественные обеды можно мне в инстаграм, там я быстро отреагирую, — заверил Василий Александрович.

Нововведения в этом году коснутся отличников учебы. Впервые учреждена специальная губернаторская стипендия для одаренных детей. Денежные бонусы получат лидеры олимпиад. Единовременные выплаты (по 18 тысяч рублей)

получат школьники-отличники из 9-11 классов. Главное условие – наличие

пятёрок в четвертях по всем предметам в течение трёх последних лет. Стипендии за хорошую учебу предусмотрены и студентам колледжей. Выплаты в размере 12 тысяч рублей будут поступать два раза в год в зависимости от результатов предыдущего полугодия – по всем дисциплинам должны быть «пятерки».

На территории области продолжает действовать федеральная программа «Земский учитель», она пользуется популярностью,и в этом году прошел большой конкурс, в область прибыли 47 преподавателей. Что касается учителей, потребность в специалистах в области еще есть. На данный момент открыто 56 вакансий.

Глава российского правительства Михаил Мишустин во время визита в нашу область поддержал идею создания на базе БГПУ межрегионального центра компетенций. Именно там и будут готовить «учителей нового формата».

— Осенью появится второй мобильный технопарк «Кванториум», маршрут которого соединит Новокиевский Увал, Ромны, Завитинск, Талакан, Новобурейский, Архару. Также в начале сентября запланировано открытие в школах 42 центров «Точка роста». Кроме того, в Благовещенске заработает новый, второй в области, центр «IT-куб». В планах открытие центров цифрового образования и кванториумов, — рассказала министр образования области Светлана Яковлева.

К учебному году 2022 планируют сдать новую школу на 1500 мест, также идет стройка новой школы в городе Свободный на 528 учеников. Также федеральный средства поступят на строительство школы в Чигирях, этот вопрос обсудили во время визита премьер-министра Михаила Мишустина. Проектируется школа в Экимчане.

В Приамурье реализуется проект патриотического воспитания молодежи — Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Всего действуют 246 юнармейских отрядов – это около 7500 человек. Воспитанники военно-патриотических клубов ежегодно достойно представляют область на различных мероприятиях всероссийского уровня, как раз сейчас на территории области проходит масштабное мероприятие «Суворовский натиск».

Еще одной важнейшей темой эфира стали дороги. Впервые проведена полная диагностика региональной дорожной сети — 6 тысяч километров. В 2020 году на территории области реализуются 22 объекта.

— Большая часть – это ремонт дорог в Благовещенске. Уже в следующем году губернатор обещал сместить акцент на сельские дороги. Асфальт положить я не обещаю, но уделять большее внимание содержанию дорог считаю необходимым. Основные объекты Благовещенска в 2020 году – это улицы Ленина, Калинина, Воронкова и путепровод по Загородной. В следующем году планируется улица Мухина, — уточнил глава области Василий Орлов.

На ремонт региональных и межмуниципальных автомобильных дорог в 2020 году

направлено почти 1,5 млрд. рублей. Планируется привести в нормативное состояние 34 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Кроме того, мы в этому году начали строить мост через Зею в Благовещенске. Стоимость проекта сейчас 19,8 млрд рублей. Заключили контракт по путепроводу в Свободном, работы завершат до 30 октября 2021 года, стоимость путепровода 1 миллиард рублей.

Также при проведении работ на дорогах подрядчики дают гарантии, что в ближайшие годы ремонт полотна не понадобится. А заключенные через банк контракты действуют даже в случае банкротства компании.

Затронули тему подтапливаемых территорий, таких зон в области 247.

—Давать какие-то прогнозы рано, на данный момент готовится документация — оценка территорий. На те зоны, которые будут определены как затапливаемые, будут действовать новые правила — там мы запретим строить, а все новые постройки будут признаны незаконными. С теми, кто проживает на этих территориях будет вестись работа, им предложат новое жилье в безопасных районах, переезд будет осуществляться только по желанию, никого насильно переселять не будем, — заявил губернатор.

Что касается паводка этого года, было решено не выделять денежные средства, пострадавших обеспечат «натуральной» помощью. Людям, полностью утратившим урожай, выдадут сельхозпродукцию. На одного жителя придется 50 кг картофеля, 20 кг капусты и по 10 кг моркови и свеклы. Для получения помощи нужно обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования. Местные органы власти проведут обследование и до 15 сентября подадут списки нуждающихся. Помощь выдадут до 15 октября.

Также руководитель области поздравил всех учащихся с началом учебного года пожелал, чтобы праздник прошел в спокойном режиме.