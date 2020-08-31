Звёздная дорожка «Амурской осени» пройдёт онлайн

В Приамурье фестиваль «Амурская осень» пройдёт по плану с 13 по 20 сентября. Уже утверждён порядок проведения бесплатных кинопоказов и программа спектаклей. А также спектакль, который поставят прямо во время фестиваля — об этом рассказал президент фестиваля Сергей Новожилов.

— Когда мне прислали распоряжение о проведении «Амурской осени» я плакал от счастья. В этом году — самая выстраданная осень. Чтобы фестиваль прошел успешно необходимо беречь себя. Я искренне желаю всем участникам и зрителям крепкого здоровья, — начал пресс-конференцию Сергей Новожилов.

Звёздная дорожка будет проходить в режиме онлайн. А открытие фестиваля впервые пройдет в театре драмы. А вот закрытие будет в ОКЦ.

— Мы откроем две выставки. Там будут картины Полины Альденбург и творчество японских мастеров. Фестиваль в общей сложности посетит 170 человек, а одновременно здесь будут находиться — около сотни. Жюри конкурса антрепризы возглавляет Борис Щербаков, руководитель театра-студии «Человек» Владимир Скворцов и известный петербуржский актёр Александр Полосов. Жюри короткого метра: председатель — актриса, режиссер, продюсер Татьяна Яковенко, Илья Сивер и Полина Альденбург. Полный метр оценивают Наталья Бондарчук, кино-художник Владимир Трапезников, Владимир Игнатьев, Сусана Альперина и актёр Олег Алмазов, — рассказал президент фестиваля.

Фестиваль в этом году будет на один день короче. Это связано с тем, что эстафету передаёт не менее значимый фестиваль «Золотая маска».

— Программа антрепризных спектаклей включает в себя семь постановок. Шесть из них пройдут в ОКЦ и один — в амурском театре драмы. А вот конкурс полного и короткого метра с большим количеством премьер пройдёт в ТРЦ «Острова». В конкурсе полного метра участвует 13 картин, а в конкурсе короткого — 24. Их покажут в первом и во втором кинозалах Премиума, — рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

Два зала будут работать параллельно. Если в первом зале лента начинается в 16:00, то в другом зале — в 16:15. В этот раз бесплатные пригласительные можно получить только за час перед показом. Представлять фильмы будет кто-то, кто имеет отношение к ленте. Поэтому он успеет перейти из одного зала в другой.

— Мест совсем немного, так как заполняемость зала не более 50%. Даже если зал рассчитан на 80 мест, то попасть туда сможет только 40 человек. Однако, обещаю, никто не будет разочарован от просмотров наших премьер, — рассказал Сергей Новожилов.

Также он отметил, что посмотреть все фильмы смогут только взрослые от 18 и старше. Это связано с тем, что детские мероприятия всё ещё запрещены. В этом году не удалось снять полнометражную картину вместе с партнерами из Японии. Поэтому фестиваль короткого метра откроет прошлогодняя кинокартина «Последствия».

Специальная программа из внеконкурсных картин пройдёт в сквере АОДНТ. С 14 по 19 сентября здесь развернется открытый кинотеатр. Стартовать он будет каждый день в 19:00, программа сформирована на четыре часа. Особое внимание здесь уделено 75-летию Победы.

— Площадку будет открывать концертная программа гостей фестиваля. Обязательно кто-либо, кто имеет отношение к показу: программный директор, продюсер, либо актёр, снимающийся в этой картине. Там не будет стенок, как в шатре, но крыша будет однозначно. Мы даже хотим принести туда пледы для уюта. В прошлом году мы уже пробовали такой формат — людям понравилось, — рассказала Ольга Смирнова.

Трансляция будет проходить на качественном большом экране. Там покажут фильм амурчанина Олега Семенец. А также картину «Ржев» и «Халхин-гол», которой здесь не было.

— Кинолюбителям я советую посмотреть программу короткометражных картин северо-кавказского региона. В большинстве своём это ленты ученики Александра Сокурова, выпускники Нальчика. Их короткометражки мы покажем эксклюзивно. В этот раз мы показываем мультики не для детей, а — для взрослых. Наши японские партнеры хотели приехать большой делегацией. Но из-за пандемии приедет только один представитель, — говорит Сергей Новожилов.

Внеконкурсный спектакль будет проходить в театре кукол. Этот спектакль репетируют во время фестиваля и выдают премьеру в конце. Эта постановка будет называться «Глупости». Этот спектакль шёл в театре «Сатирикон», а ставит его Сергей Сотников. Билеты на него не продают. Он пройдёт только для членов оргкомитета и актеров.

Зрительского жюри в этом году не будет. Уже утверждено девять районов куда поедет «Амурская осень». Они пока не разглашаются. За лучший полнометражный фильм победитель получит 150 тысяч рублей, а за короткий метр — 50 тысяч. Ещё одно новшество — 1 сентября у фестиваля появится YouTube-канал. Каждый день в прямом эфире в 18:00 вечера будет онлайн-трансляция. А вот что это конкретно будет — организаторы пока не разглашают.