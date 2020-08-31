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31августа
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сегодня, 19:43 0

В Японии прошли испытания летающего автомобиля с человеком на борту

В Японии прошли испытания летающего автомобиля с человеком на борту
Фото: vk.com

Компания SkyDrive, занимающаяся разработкой инновационных технологий, запустила прототип летающего автомобиля, на борту которого в момент испытания находился человек. Об этом сообщают «Новые Ведомости».

Прототип носит название SD-03, и в ходе испытаний показал себя с лучшей стороны. Всего длительность полета составила четыре минуты, хотя высота, на которой автомобиль повис в воздухе оказалась небольшой — всего 2 метра над землей. Разработчики планируют увеличить время пребывания в воздухе, а также скорость передвижения летающего автомобиля.

Сейчас, разработки летающих автомобилей актуальны во всем мире. Такой вид транспорта особенно актуален в условиях передвижения по мегаполисам, где загруженность дорог чрезвычайно высока. СкайДрайв является одной из самых успешных компаний, занимающихся созданием летающего автомобиля. Его устройство очень напоминает принцип работы квадрокоптера. Несмотря на то, что в интернете не первый год существуют видео с экспериментальными разработками, где несколько квадрокоптеров поднимают в воздух человека, Скайдрайв рассчитывает создать полноценный летающий автомобиль, который будет представлять из себя максимально безопасное, для этого класса, транспортное средство.

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#интернет #технологии #транспорт

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