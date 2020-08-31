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сегодня, 20:29 0

С ноября россиянам начнут ставить прививки от коронавируса

С ноября россиянам начнут ставить прививки от коронавируса
Фото: https://pixabay.com/

С ноября россиянам начнут ставить прививки от коронавируса. По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, сначала прививки сделают медработникам и пожилым людям.

Вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тыс. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции, — пишут «Известия» со ссылкой на Михаила Мурашко.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #СМИ

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