Шесть амурских педагогов признаны лучшими в стране

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Шесть педагогов из Амурской области вошли в «Золотую тысячу учителей России». Их признали лучшими в стране. В качестве поощрения они получат федеральную премию в размере 200 тысяч рублей, сообщает правительство области.

В «золотой» список вошли: Катанюк Оксана Борисовна из Благовещенского лицея №11, Коротаева Анна Николаевна из гимназии № 1 города Благовещенска, Марцива Наталья Александровна из тындинской школы №6, Масленникова Елена Геннадьевна из «Центра образования» города Зея, Онищенко Оксана Николаевна из Ромненской школы и Токарева Ольга Владимировна из Райчихинской гимназии №8.

Еще два педагога из Республики Тыва и Забайкальского края, которые прибыли в область по программе «Земский учитель», также вошли в состав лучших педагогов России.

Кроме того, семь учителей Приамурья, которые внесли свой вклад в развитие системы образования региона, получат премии в размере 100 тысяч рублей.

Все денежные выплаты педагоги получат ко Дню учителя.