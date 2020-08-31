Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 2

Число новых случаев коронавируса в Приамурье снова превысило тридцать

Число новых случаев коронавируса в Приамурье снова превысило тридцать

В Амурской области лабораторно подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,9 %.

В Благовещенске выявили 25 новых заражений, три — в Свободном, по одному в Белогорске, Благовещенском и Ивановском районах.

С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 386 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 428,58 на 100 тысяч населения.

2 303 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

686 человек контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 911

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 1

Благовещенский автобус 36 «О» вернулся на прежний маршрут
В России и мире

В Минздраве рассказали о подготовке детей к школе
Коронавирус 7

Новый скачок: в Амурской области выявили 29 заражений коронавирусом
В России и мире

С сентября отменяются повышенные пособия по безработице и доплаты на детей
Комментарии
Показать все (2)
  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Самое время снимать карантин

  • батарейка

    батарейка
    46 минут назад

    Во поперло!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь