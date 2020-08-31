Число новых случаев коронавируса в Приамурье снова превысило тридцать

В Амурской области лабораторно подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,9 %.

В Благовещенске выявили 25 новых заражений, три — в Свободном, по одному в Белогорске, Благовещенском и Ивановском районах.

С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 386 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 428,58 на 100 тысяч населения.

2 303 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

686 человек контактировали с заболевшими.