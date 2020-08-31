В пяти регионах России задержали финансистов ИГ

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— Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство», — сообщили в ФСБ. В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По информации ФСБ, они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о их противоправной деятельности.

ФСБ также показала кадры задержания финансистов террористической организации, большинство из них были задержаны в квартирах, один — на улице. У них обнаружены карты российских банков.

По данным Следственного комитета РФ, шестеро финансистов ИГ собрали не менее 500 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 2016 по июнь 2017 года члены ИГ из числа россиян, находившихся в Сирии, привлекли жителя Дагестана, который обеспечивал на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Республики Дагестан сбор денег путём переводов с помощью платёжных систем и банковских карт. Деньги доставлялись на сирийскую территорию, подконтрольную членам международной террористической организации.

— В данный период для финансирования терроризма было собрано не менее 500 тысяч рублей от лиц, находящихся на территориях Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе от фигурантов уголовных дел о преступлениях террористической направленности, — сообщили в пресс-службе СК.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании шестерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются их сообщники.