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сегодня, 17:32 0

Амурчан беспокоит состояние моста на дороге Тыгда-Черняево

Амурчан беспокоит состояние моста на дороге Тыгда-Черняево

Мост на автотрассе Тыгда-Черняево, по мнению местных жителей, находится в аварийном состоянии из-за начавшегося разрушения насыпи на берегах.

В редакцию Амур.инфо прислали видео, которое было снято на автотрассе 29 августа. На кадрах видно, что подмыты мостовые опоры. Как говорит местный житель Вадим, снявший видео, «не сегодня-завтра эта конструкция может упасть».

За комментарием по поводу состояния моста и возможной угрозы его обрушения, мы обратились в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Сейчас специалисты выясняют реальное положение дел.

Амур.инфо следит за ситуацией.

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#дороги #происшествия #транспорт

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