Онлайн-обучение: развод на деньги или реальный шанс изменить свою жизнь?

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Сейчас, кого ни спроси, все то учатся на онлайн-курсах, то смотрят какие-то вебинары. Интернет-обучение захватило всех и вся. Однако, почему-то не все вокруг такие прокачанные миллионеры, как обещают создатели курсов, тренингов и прочих обучающих программ в интернете. Журналист Амур.инфо испытала изнутри мир «инфобизнеса» и узнала — чего на самом деле стоят многочисленные тренинги и курсы.

«На тренинге тебе скажут: ты можешь всё»

В чём проблема? Ведь, казалось бы, — купил недорогой мастер-класс или онлайн-курс, смотри, записывай последовательность действий и начни уже зарабатывать. Но не всё так просто, как пишут на своих сайтах гуру инфобизнеса.

С десяток моих знакомых учились разным интернет-профессиям по тренингам в интернете, даже с сертификатами и дипломами об окончании. Но, по факту, нашли хорошую работу лишь трое. Один из них даже создал свой бизнес, используя полученные знания. Но такие истории — скорее исключение. Потому что знания мало получить. Их еще нужно научиться правильно использовать. Кроме того, надо научиться самоорганизации, чтобы встать и делать, а не просто лежать на диване с новым дипломом и мыслями «а чего меня такого умного никуда не зовут?»

Хотя на тренинге тебе скажут: ты можешь всё. А если не можешь, значит, дополнительно прокачайся у психолога или коуча. Это сейчас вторая мегапопулярная ниша в интернете. На коуча можно выучиться даже не имея никакого образования за плечами и учить других людей жить. Некоторые даже лечить так умудряются — нутрициологи, биотерапевты и другие «врачеватели». А за плечами у многих лишь такие же онлайн-курсы и всё.

Это вообще самая рабочая схема в интернете – посмотреть курс, создать наподобие свой и рубить деньги. Да-да, не нести разумное, доброе, вечное, а пополнять карман.

Взгляд на инфобизнес изнутри

Во время декрета мне довелось немного поработать в сфере инфобизнеса, и я увидела, как схема работает изнутри.

Работая на фрилансе в диджитал-агентстве моей основной задачей было писать продающие и цепляющие за душу тексты, чтобы продавать услуги этого самого агентства и вебинары его руководителя. Руководитель учил, как стать инфопродюсером. В двух словах это звучит так: если тебе что-то в жизни интересно, и ты хоть немного в этом разбираешься, я тебе сейчас расскажу, как сделать так, будто ты в этой теме эксперт, а дальше учи других и зарабатывай минимум 300 000 в месяц.

Стать экспертом, по словам инфопродюсеров, может каждый. Если ты умеешь, например, готовить – открывай онлайн-школу кулинарного мастерства. В реальной жизни работаешь мастером-маникюра, отлично, учи этому на просторах сети. Сам учился дизайну – учи теперь других.

Казалось бы, как всё просто. И человек видит рекламу с такими обещаниями, но написанными так красиво и так многообещающе, что тыкает ту самую кнопку. И попадает на сайт. А там все с лучших сторон о человеке, который будет тебя обучать. Самые доверчивые проникаются сразу и покупают обучение. Недоверчивым предлагается хитрая штука, которая у интернет-маркетологов называется трипваер (недорогой, но крутой продукт, который плавно подведёт человека к покупке дорогого). Работает на ура!

Но чтобы клиент не соскачил у инфопродюсера работают маркетологи, которые прописывают несколько стратегий доведения человека до нужного результата. А нужно что? Купить конечно же. Копирайтеры по этой стратегии пишут заманчивые тексты, которые идут для рассылок на почту и напоминалок в мессенджеры. Эта система настраивается автоматически. Я писала цепочку писем, а дальше уже дело умных ботов-рассыльщиков.

Как только человек тыкнул на рекламу, он на крючке. Письмо со знакомством, письмо с подарком, потом недорогой продукт, потом отзывы других клиентов. Если ничего не происходит, и ты все думаешь, вместо того, чтоб уже купить онлайн-обучение, пришлём тебе письмо и надавим на самые больные места, и ты точно захочешь изменить свою жизнь и пройти наше обучение. А вдогонку еще пришлём историю чьего-нибудь успеха. Подарим скидку, рассрочку, согласованную с банком, только купи.

И люди покупают! Есть много дельного обучения у действительно хороших специалистов, но ещё больше у тех, кому это обучение надо просто продать. Потому что это его основная цель.

Очень интересно было смотреть, как люди на это ведутся. Потому что ладно, если ты реально эксперт и можешь и хочешь сделать что-то своё. А если ты ни в зуб ногой в теме, но хочешь денег? Так без проблем, заплати агентству денег, из тебя сделают эксперта, раскрутят твой бренд. Для тебя напишут программу твоего авторского обучения, настроят всю механику, запишут уроки с твоим минимальным присутствием. Только плати.

Бизнес легкий, поэтому те, у кого есть деньги, соглашаются. Стоит такая услуга от 100 000 в месяц, еще столько же придется заплатить, чтобы тебя как эксперта засветили в шоу на одном из федеральных каналов. Можно проплатить интервью в популярном СМИ, создание крутого аккаунта в инсте и тд и тп.

На выходе получается готовый профи. У него всё работает, как часы, и он лишь минимально участвует в дальнейшем обучении, которое за него опять же создали от и до. Хороший старт! Прибавить к этому грамотно настроенную рекламу в интернете и вот на неё уже щелкает какой-то пользователь в сети. Возможно, это будете даже вы…

Рабочие схемы

А может, вы нарвётесь и на другие способы выманивания денег. Их сейчас придумали немало.

Например, срок начала курсов, которые вы уже оплатили, могут оттягивать. Как правило, с формулировкой «пока не наберется группа». Но группу никто и не набирает неделями, месяцами. Мошенники ждут, что ученик за этот срок передумает — тогда он добровольно откажется от занятий, заплатив прописанную в договоре неустойку.

Если группа и наберется, в ход пойдет другая уловка. В разговоре с вами менеджер узнает удобное для занятий время, а потом распределит в группу, которая занимается совсем по другому графику. Доказать правоту вряд ли получится: в договоре не будет указано никаких обязательств со стороны учебного центра по поводу удобного времени проведения занятий. Не нравится – отказывайтесь. Опять же заплатите неустойку.

Любят мошенники заходить и с другого конца. Вроде все вам дали - и доступ к вебинарам и домашние задания проверили. И вот вы дошли до конца обучения. Хотите подтверждение своей учебы – заплатите за сертификат или диплом. Опа! Оказывается его выдача в стоимость не входила, но это нигде не афишировалось. И порой цена за «бумажку» доходит до трети стоимости самого обучения.

Иногда под обучающие курсы маскируются финансовые пирамиды. Такие организации рекламируют уникальные образовательные программы и предлагают заплатить вступительный взнос, чтобы получить к ним доступ.

После оплаты вы увидите перечень видео-уроков, но по явно завышенной стоимости, а вернуть деньги сможете, только если пригласите в компанию других участников.

Как понять, вас разводят

Обращайте пристальное внимание на название курса.

«Стать миллионером за неделю» — точно развод. Чудес не бывает.

Известность ведущего курса имеет большое значение. Поверьте, если автор создаёт действительно полезные материалы, то это не остаётся незамеченным. На его страницах в соцсетях должно быть много подписчиков и живых комментариев под публикациями. У него должен быть YouTube-канал с полезными видео и под ними большое количество просмотров.

Курс должен быть не похож на все другие, в них должна быть какая-то авторская методика, авторская фишка. Скорее всего, именно такой продукт сделан лично, а не собран по кускам с других курсов.

О том, что человек действительно делает дело, а не просто хочет получить ваши деньги, говорит разнообразие его обучающих материалов. Несколько разных курсов, вебинары по повышению квалификации, обязательно разнообразие бесплатных материалов, по которым вы можете проверить, насколько хорош мастер, чтобы доверить ему свои деньги.