В России зарегистрирован миллион самозанятых

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С 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на более чем 130 миллиардов рублей и уплатили более трёх миллиардов налогов. В настоящее время проект действует в 79 регионах. Ежедневно к нему присоединяются три с половиной тысячи человек.

Специалисты составили своеобразный портрет российского самозанятого. Средний возраст 30-40 лет, при этому шесть с половиной тысяч из них младше 18 лет. Основные занятия: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. По информации налоговых органов, люди до 30 лет, в основном, предлагают ИТ-услуги, после 40-50 лет становится популярна профессия рантье – сдача жилья в аренду, сообщает пресс-служба ФНС России.

Проект «Самозанятые» задумывался как способ помочь определенной категории граждан, ведущих небольшое дело, или начинающих предпринимателей легализоваться. ФНС провела опрос потенциальных самозанятых. По итогам выяснилось, что главным камнем преткновения люди считают излишнюю бюрократию и необходимость платить взносы независимо от занятости и дохода.

В результате, для них был предложен налоговый режим с комфортной ставкой, простой регистрацией и удобным администрированием. Достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», сделать селфи, фото паспорта – и самозанятый зарегистрирован. Там же в мобильном приложении он пробивает чек, который можно отправить клиенту через любой мессенджер. Специалисты по этим данным рассчитывает налог и присылают уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать банковскую карту.