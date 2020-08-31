В Приамурье первый день осени будет капризным: прогноз погоды на 1 сентября

Фото: pixabay.com

В Белогорске завтра пасмурно, небольшой дождь. Температура днём +15°С…+20°С. Ветер западный слабый. В Свободном облачно, без осадков. Днём воздух прогреется до +19°С. Ветер северо-западный слабый. В Шимановске пасмурно, без осадков. Температура днем +13°С…+16°С. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. В Райчихинске и Завитинске небольшой дождь. Днём потеплеет до +22°С. Ветер южный, 3-7 метров в секунду. В Зее прогнозируют сильные дожди. Температура днём +13°С…+15°С. Ветер юго-западный, 2-5 метров в секунду. В Архаре пасмурно, пройдёт сильный дождь. Днём столбик термометра покажет +19°С…+21°С. Юго-восточный ветер подует со скоростью до 9 метров в секунду. В Сковородине и Тынде пройдет сильный дождь. Днём прохладно, воздух прогреется до +13°С. Ветер северный 3-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью без осадков, днём пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Ночью столбик термометра покажет +12°С…+14°С, днём воздух прогреется до +23°С.