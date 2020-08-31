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сегодня, 16:48 0

Благовещенка сняла деньги с чужой карты и получила срок

Благовещенка сняла деньги с чужой карты и получила срок
Фото: unsplash.com

Жительница областного центра похитила с карты своего знакомого 150 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба городского суда, желание обогатиться закончилось для амурчанки сроком.

В июне 2019 года женщина пригласила в гости мужчину. Тот, по всей видимости, ей доверял и, не задумываясь о каких-либо негативных последствиях, выложил на стол свою банковскую карту. Хозяйка решила оставить карточку себе, а пин-код доверчивый знакомый ей уже сказал.

Убедившись, что исчезновение карточки никто не заметил, женщина пошла в банкомат и сняла с карты наличные на сумму около 150 тысяч рублей. Задержанная с обвинениями согласилась, раскаялась и просила рассмотреть дело в особом порядке без судебного разбирательства.

Суд пошёл навстречу раскаявшейся, принял во внимание признание вины и двух малолетних детей на иждивении. Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в два года. Также суд постановил возместить материальный ущерб.

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#происшествия #суды

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