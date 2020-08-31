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сегодня, 16:41 0

Амурчанина осудили за убийство невестки

Амурчанина осудили за убийство невестки
Фото: unsplash.com

Ивановский суд признал виновным амурчанина по статье «Убийство», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. В мае этого года мужчина застрелил свою невестку.

После порции горячительных напитков амурчанин приехал в село Черемхово, чтобы обсудить разногласия со своей 36-летней невесткой, а в качестве контраргумента взял с собой ружье. Позже задержанный рассказал, что стрелять не собирался, двуствольным заряженным ружьем хотел лишь припугнуть родственницу.

Мирным разговор не получился, мужчина взял ружьё и пошёл за потерпевшей. Женщина испугалась вида оружия и начала убегать. Казалось бы — цель была достигнута, но, по всей видимости, мужчину исход разговора не удовлетворил, и он выстрелил в невестку. Полученные травмы оказалась несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия.

Родственник пришёл в отделение полиции сам, в содеянном раскаялся и активно помогал следствию, суд это учёл как смягчающие обстоятельства. Среди отягчающих обстоятельств — алкогольное опьянение.

Наказание назначили в виде 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, прокуратура Ивановского района государственное обвинение поддержала.

Приговор в законную силу не вступил.

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#жизнь #криминал #суды

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