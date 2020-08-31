Триста амурских детей-сирот получили жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов передал жилищные сертификаты детям-сиротам. Эти сертификаты можно будет направить на покупку как готового жилья, так и строящегося. Или использовать как первоначальный взнос по ипотеке.

Его сумма рассчитана исходя из нормы в 33 квадратных метра и их средней стоимости на местном рынке жилья. При распределении сертификатов акцент делался на молодых людей возрастом от 25 лет и имеющих несовершеннолетних детей.

– Проблема обеспечения детей-сирот присуща не только Приамурью, но и другим регионам страны. Сегодня в очереди на получение жилья в области стоит больше 4 100 человек. Средства на покупку квартир выделяются ежегодно. В нынешнем году на эти цели направлено порядка 300 миллионов рублей, из которых 120 миллионов – из областного бюджета. В 2020 году мы решили не останавливаться и пойти дальше – выделено еще 90 миллионов рублей по программе жилищных сертификатов. По новой программе 52 семьи смогут приобрести собственное жильё, – сказал Василий Орлов.

Дома, которые будут приобретены на полученные сертификаты, сразу переходят в собственность покупателя. Участники федеральной программы по получению жилья в соцнайм должны прожить в квартире не менее пяти лет, прежде чем она перейдет в их собственность.



В ходе встречи с губернатором возник вопрос о сроках действия сертификатов.

– Так как средства, выделенные на сертификаты, – финансы бюджета 2020 года, реализовать их необходимо до 25 декабря 2020 года. Если использовать его не удастся по объективным причинам, то ваш случай будет рассмотрен специальной комиссией, но из очереди никто не выйдет, – отметила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева.