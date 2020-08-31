В Шимановске построят «Сказочное королевство»

Фото: пресс-служба заксобрания области

В Шимановске построят большой детский игровой комплекс из башен в стиле средневековых замков, высотных площадок, горок и переходов. На установку «Сказочного королевства» амурские власти выделили 19 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья, такой подарок город получил в рамках субсидии министерства культуры к юбилейным датам муниципальных образований. Напомним, что такой же подарок весной этого года получил город Белогорск в честь своего 160-летия.

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