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сегодня, 15:55 0

Дети должны работать — считают 33% россиян

Дети должны работать — считают 33% россиян
Фото: pixabay.com

Россияне считают, что дети должны работать. Причём подыскивать подходящие вакансии можно ещё со школы.

Портал «Работа.ру» опубликовал данные опроса, согласно которому 33% россиян считают, что школьники должны работать. 21% опрошенных полагают, что зарабатывать надо начинать в старшей школе, а 12% придерживаются мнения, что уже в средней, пишет mk.ru.

Еще 23% жителей России выступают за то, чтобы молодое поколение начинало искать работу на первых курсах ВУЗа. Столько же человек за то, чтобы студенты начинали работать на последних курсах. И только 21% россиян считают, что лучше всего искать работу после того, как полностью окончено обучение.

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#дети #школа

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