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сегодня, 15:42 0

Амурский парламент приступил к работе над законом об оленеводстве

Амурский парламент приступил к работе над законом об оленеводстве
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Амурской области

Комитет амурского парламента приступил к работе над законом об оленеводстве. Таким образом, депутаты хотят поддержать коренные малочисленные народы Приамурья, которые объединены в 28 общин.

Амурская область – единственный регион ДФО, где нет профильного документа, который бы обозначил все права и обязанности промысловиков.

– Разработку дополнительных мер поддержки коренных малочисленных народов Севера Государственная дума назвала приоритетным направлением работы на этот год. Мы решили не отставать от коллег. Тем более, что о необходимости закона об оленеводстве наш комитет говорит довольно давно, – рассказала председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии заксобрания Ирина Киевская.

Региональный закон направлен не только на сохранение численности оленей, но и на его увеличение, а также улучшения продуктивного качества животных. К слову, в Приамурье поголовье оленей составляет семь тысяч особей.

Кроме этого, промысловикам будет оказана помощь в реализации и переработке продуктов оленеводства. В документе пропишут меры господдержки хозяйств и индивидуальных владельцев, обозначат границы пастбищ и другие меры защиты.

Так, например, в области остро стоит проблема волков, которые наносят вред оленеводам. Парламентарии планируют выдавать больше лицензий на отстрел хищников именно в тех районах, где это необходимо. Подготовка документа должна завершиться в концу сентября.

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#закон

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