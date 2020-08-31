Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 0

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ
Фото: Alexander Astafyev / Sputnik / AFP

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидий регионам при переводе транспорта с бензина на газ, — сообщает пресс-служба правительства России.

«Максимальный размер субсидии увеличили с 25 миллионов до 75 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики"», — говорится в постановлении.

Средства в регионах будут использовать для выдачи компенсаций бизнесу и гражданам, при переводе транспорта с бензина на газ. На сегодняшний день государство компенсирует половину таких работ, в июне норматив увеличили с 30 % до 60 %.

По госпрограмме к 2024 году планируют увеличить потребление природного газа в качестве топлива до 2,7 миллиардов кубометров. Также, в планах на ближайшие пять лет построить 1,3 тысячи газовых заправок.

По подсчетам министра энергетики Антона Инюцына, используя газ вместо бензина, можно будет экономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с одной машины.

Просмотров всего: 85

#бизнес #дороги #жизнь #закон #политика #российская власть #транспорт #финансы

распечатать


В России и мире

В России зарегистрирован миллион самозанятых
Происшествия

Амурчанина осудили за убийство невестки
Власть

Амурский парламент приступил к работе над законом об оленеводстве
В России и мире

В гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабье лето»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь