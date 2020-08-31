Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидий регионам при переводе транспорта с бензина на газ, — сообщает пресс-служба правительства России.

«Максимальный размер субсидии увеличили с 25 миллионов до 75 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики"», — говорится в постановлении.

Средства в регионах будут использовать для выдачи компенсаций бизнесу и гражданам, при переводе транспорта с бензина на газ. На сегодняшний день государство компенсирует половину таких работ, в июне норматив увеличили с 30 % до 60 %.

По госпрограмме к 2024 году планируют увеличить потребление природного газа в качестве топлива до 2,7 миллиардов кубометров. Также, в планах на ближайшие пять лет построить 1,3 тысячи газовых заправок.

По подсчетам министра энергетики Антона Инюцына, используя газ вместо бензина, можно будет экономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с одной машины.