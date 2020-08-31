В гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабье лето»

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября, согласно народной примете. По словам эксперта, «бабье лето» может наступить в любой день с начала сентября по начало октября.

Как говорят в народе, «бабье лето» в России должно прийти 14 сентября, и связано с Днем Симеона-летопроводца. Но научный подход иной.

По словам Вильфанда, настоящее «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона, однако это редкое явление, которое бывает примерно два раза в три года. Любое осеннее потепление, с точки зрения метеопроцессов, не может считаться «бабьим летом».

— Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. «Бабье лето» - период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября, — пишет ТАСС со ссылкой на эксперта.