Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 0

В гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабье лето»

В гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабье лето»
Фото: https://pixabay.com/

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября, согласно народной примете. По словам эксперта, «бабье лето» может наступить в любой день с начала сентября по начало октября.

Как говорят в народе, «бабье лето» в России должно прийти 14 сентября, и связано с Днем Симеона-летопроводца. Но научный подход иной.

По словам Вильфанда, настоящее «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона, однако это редкое явление, которое бывает примерно два раза в три года. Любое осеннее потепление, с точки зрения метеопроцессов, не может считаться «бабьим летом».

— Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. «Бабье лето» - период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября, — пишет ТАСС со ссылкой на эксперта.

Просмотров всего: 359

#жизнь #погода

распечатать


Происшествия

Амурчанина осудили за убийство невестки
В России и мире

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ
В России и мире

Россиян ждёт суровая зима
Общество 1

На амурских ГЭС улучшается гидрологическая обстановка
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь