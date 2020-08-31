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сегодня, 15:09 5

Мэр Благовещенска завёл личную страницу в Инстаграме

Мэр Благовещенска завёл личную страницу в Инстаграме

Олег Имамеев завел личный аккаунт в одной из самых популярных социальных сетей — Инстаграме. Сегодня в нем был опубликован первый пост.

Напомним, что в первый день работы мэром Олег Имамеев категорически заявил, что не будет заводить аккаунты в соцсетях. Он предпочитал общаться с народом «с глазу на глаз».

В сегодняшнем посте он рассказал, почему изменил своё решение и завел личную страницу.

– Как и обещал, открываю собственную страницу в Инстаграме. Сразу, чтобы предупредить вопросы: никогда не был противником социальных сетей. Была обычная история про фразу и контекст. Я уверен, что благодаря именно такому способу коммуникации, во-первых, можно получать самую точную и неотфильтрованную информацию о том, что происходит в городе. Во-вторых, – это дать вам возможность напрямую адресовать мне самые острые и актуальные вопросы, – прокомментировал Олег Гатауллович.

Мэр пояснил, что отвечать всем лично не сможет, однако обещает просматривать все сообщения. Кроме этого, он поручил своим заместителям отслеживать темы и оперативно на них отвечать, сообщает пресс-служба администрации города.

– Давайте договоримся на берегу. Маты и хамство будут караться удалением и блокировкой. Конструктивная критика только приветствуется! Буду благодарен дельным советам, – написал мэр города.

Напомним, что экс-мэр Благовещенска Валентина Калита в марте этого года тоже завела личную страницу в популярной соцсети.

За все время она успела опубликовать несколько постов, однако сейчас её страница оказалась недоступной.

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#интернет #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    будет переписываться с губером

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    надо еще дорожников завести квалифицированных, а не просто желающих работать. Загородная это просто ужас!!! со стороны Северной на виадук будто из бочки битум разливали, куски, пятна, неровности........(((((

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    А обещал: "Не появлюсь"...

  • Простофиля

    Простофиля
    1 час назад

    Еще много чего пообещает.

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Да уж... Говорил не дождетесь))))

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