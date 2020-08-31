Россиян ждёт суровая зима

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В этом году осень ожидается прохладной. Первые несколько дней будет наблюдаться жара, однако затем начнется постепенное похолодание. Кроме того, эта зима с высокой долей вероятности окажется «суровой» из-за жаркого лета, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

– Где-то 90 процентов, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется, – сказала Екатерина Пестрякова порталу ura.ru.

Более точный прогноз Гидрометцентра выйдет в сентябре.