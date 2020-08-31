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сегодня, 14:42 0

Житель Республики Татарстан ограбил амурчанина и уехал на родину

Житель Республики Татарстан ограбил амурчанина и уехал на родину
Фото: pixabay.com

В Серышевском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Республики Татарстан. Мужчину обвиняют в совершении кражи.

В июне 2019 года житель Татарстана похитил 11 тысяч рублей у мужчины в селе Поляна Серышевского района Амурской области, где они вместе работали вахтовым методом. В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник зашёл в строительный вагончик и вытащил деньги из кармана куртки потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска установили возможного подозреваемого и задержали его. Часть похищенных денег удалось изъять и вернуть законному владельцу. Житель Республики Татарстан находился под подпиской о невыезде. Но это не остановило мужчину — он уехал за пределы Амурской области и был объявлен в розыск.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в Татарстане и этапировали в Приамурье. Сейчас обвиняемый заключён под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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#криминал #суды #происшествия

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