Житель Республики Татарстан ограбил амурчанина и уехал на родину

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В Серышевском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Республики Татарстан. Мужчину обвиняют в совершении кражи.

В июне 2019 года житель Татарстана похитил 11 тысяч рублей у мужчины в селе Поляна Серышевского района Амурской области, где они вместе работали вахтовым методом. В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник зашёл в строительный вагончик и вытащил деньги из кармана куртки потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска установили возможного подозреваемого и задержали его. Часть похищенных денег удалось изъять и вернуть законному владельцу. Житель Республики Татарстан находился под подпиской о невыезде. Но это не остановило мужчину — он уехал за пределы Амурской области и был объявлен в розыск.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в Татарстане и этапировали в Приамурье. Сейчас обвиняемый заключён под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.