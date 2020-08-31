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сегодня, 13:44 1

Завтра в Благовещенске стартует региональная программа фестиваля «Золотая маска»

Завтра в Благовещенске стартует региональная программа фестиваля «Золотая маска»
Фото: 24rus.ru

Во вторник, 1 сентября, в Благовещенске впервые стартует фестиваль «Золотая маска». В программе первого фестивального дня – мастер-классы Марины Перелешиной по сценической речи в областном драмтеатре и в театре кукол. В 18:30 в областном драмтеатре труппа Московского художественного театра имени А. П. Чехова покажет спектакль «Пролетный гусь».

Фестиваль в Амурской области продлится до 17 сентября. За это время жители Благовещенска и других городов смогут посмотреть спектакли «Шербурские зонтики», «Материнское поле», «Сирано де Бержерак», «Пигмалион», «Метод Гренхольма», «Записки юного врача» и другие.

В Благовещенске спектакли пройдут на площадках ОКЦ и Амурского театра драмы. Пока билеты есть на все спектакли, правда, на самые популярные осталось по 1-2 свободных места. Цена билетов на спектакли «Золотой маски» – 500, 1000 и 1 500 рублей. В связи с эпидемиологической ситуацией в области зрителям необходимо будет соблюдать в зрительном зале масочный режим.

Помимо спектаклей, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по современному танцу, сценическому движению, семинар по театральному маркетингу и лекции о современном театре. Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля «Золотая маска».

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура #отдых

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Комментарии
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  • Воть

    Воть
    9 минут назад

    А что-то по Ростану не увидели спектакль в расписании...

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