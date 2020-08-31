Благовещенский автобус 36 «О» вернулся на прежний маршрут

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Сегодня, 31 августа, в Благовещенгске маршрут 36 «О» вернулся на прежнюю схему движения. На улице Октябрьской завершены дорожные работы.

На улице Октябрьской проводились работы по устройству водоотведения с дальнейшей укладкой асфальтобетона на проезжей части. В связи с этим с июля автобус 36 «О» не ходил в районе АОДКБ.

Все работы на участке завершены. С сегодняшнего дня автобус вернулся на прежний маршрут.

Возобновлено беспересадочное движение общественного транспорта между Детской областной клинической больницей, автовокзалом, Благовещенской городской клинической больницей, Детской городской клинической больницей, Амурской областной клинической больницей и Амурским областным перинатальным центром, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.