Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:07 0

Благовещенский автобус 36 «О» вернулся на прежний маршрут

Благовещенский автобус 36 «О» вернулся на прежний маршрут
Фото: http://www.admblag.ru/

Сегодня, 31 августа, в Благовещенгске маршрут 36 «О» вернулся на прежнюю схему движения. На улице Октябрьской завершены дорожные работы.

На улице Октябрьской проводились работы по устройству водоотведения с дальнейшей укладкой асфальтобетона на проезжей части. В связи с этим с июля автобус 36 «О» не ходил в районе АОДКБ.

Все работы на участке завершены. С сегодняшнего дня автобус вернулся на прежний маршрут.

Возобновлено беспересадочное движение общественного транспорта между Детской областной клинической больницей, автовокзалом, Благовещенской городской клинической больницей, Детской городской клинической больницей, Амурской областной клинической больницей и Амурским областным перинатальным центром, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 178

#дети #дороги #ЖКХ #медицина

распечатать


Общество 2

Благовещенскую семью выселили из «трёшки» за долги
Общество

Дворы по Воронкова в Благовещенске остались без нормальной подъездной дороги
Общество

В Приамурье благодарят педагогов в рамках акции «Спасибо, Учитель!»
Общество

На северо-западе Благовещенска отключили горячую воду
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь