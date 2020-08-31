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сегодня, 13:44 2

Благовещенскую семью выселили из «трёшки» за долги

Благовещенскую семью выселили из «трёшки» за долги
Фото: пресс-служба АКС

Долг за «комуналку» более чем в полмиллиона стал основанием для выселения благовещенской семьи из квартиры. Сумма долга и пени составила 993 тысячи рублей.

Задолженность потребителя перед ООО «Амурские коммунальные системы», ООО «Благ-РКЦ» составила 543 990,14 рублей. На эту сумму насчитана пеня размере 449 239 рублей. Этот долг стал причиной для выселения неплательщиков из трехкомнатной квартиры площадью 63,4 квадратных метров в комнату площадью немногим более 18 квадратных метров, сообщает пресс-служба ООО «АКС»,

— На момент судебного заседания задолженность ответчиками не была погашена. В связи с этим суд вынес решение о выселении граждан из квартиры. После вступления решения суда в законную силу, 21 сентября 2020 года, исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов. После семье придется сменить место жительства, — сообщил начальник отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благ-РКЦ» Алексей Сидельников.

Этот случай выселения должников из жилья уже восьмой в Благовещенске. Сейчас в производстве находятся 4 исковых заявления на сумму 897 тысяч рублей. За текущий год было 15 подобных дел, но как правило должники стараются не доводить до суда и закрывают долги в досудебном порядке.

Даже после смены места жительства неплательщики обязаны погасить долги по ЖКХ.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Квартира муниципальная или в собственности? Сколько членов семьи? Есть ли среди них несовершеннолетние? Столько вопросов без ответа...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    40 минут назад

    зато у нас будет огромный флаг

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