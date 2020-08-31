На благовещенской стройке рухнул забор
В Благовещенске на стройплощадке Шевченко — Горького рухнул забор. Напомним, что война за территорию в 168 квартале развернулась ещё в июле.
Жительница одного из частных домов прислала в редакцию Амур.инфо видео упавшего забора.
— И разве это техника безопасности? Забор выровняли по кадастровому паспорту. Но по правилам, котлован должен быть в метре от забора. И совсем уж никак не под ним, — пожаловалась благовещенка.
В «Амурстройзаказчике» — компании-застрйщике — не смогли прокомментировать инцидент. Руководство выехало на объект.
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