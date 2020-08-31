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сегодня, 14:05 1

На благовещенской стройке рухнул забор

На благовещенской стройке рухнул забор

В Благовещенске на стройплощадке Шевченко — Горького рухнул забор. Напомним, что война за территорию в 168 квартале развернулась ещё в июле.

Жительница одного из частных домов прислала в редакцию Амур.инфо видео упавшего забора.

— И разве это техника безопасности? Забор выровняли по кадастровому паспорту. Но по правилам, котлован должен быть в метре от забора. И совсем уж никак не под ним, — пожаловалась благовещенка.

В «Амурстройзаказчике» — компании-застрйщике — не смогли прокомментировать инцидент. Руководство выехало на объект.

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#строительство

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    У нас тоже АНК приблизительно с ноября-декабря прошлого года забросило строящийся объект - бизнес-центр по Красноармейской. Стоят леса, затянутые местами прорвавшейся сеткой. Видела, как наверх краном поднимали связку металлических труб. Сам бизнес-центр граничит со входом в наш двор со стороны Красноармейской. АНК продавило пересмотр отступов, теперь стена нашего дома расположена довольно близко к недострою и ходить там, думаю, небезопасно стало ныне...

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