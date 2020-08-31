На благовещенской стройке рухнул забор

Жительница одного из частных домов прислала в редакцию Амур.инфо видео упавшего забора.

— И разве это техника безопасности? Забор выровняли по кадастровому паспорту. Но по правилам, котлован должен быть в метре от забора. И совсем уж никак не под ним, — пожаловалась благовещенка.

В «Амурстройзаказчике» — компании-застрйщике — не смогли прокомментировать инцидент. Руководство выехало на объект.