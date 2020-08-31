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сегодня, 13:32 0

Трамп собирается остановить беспорядки в США силой

Трамп собирается остановить беспорядки в США силой
Фото: pixabay.com

Прекратить насилие в управляемых демократами городах Соединенных Штатов можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в Twitter, пишут РИА Новости.

Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.

Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.

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#политика #США

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