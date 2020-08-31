В Приамурье подтоплены семь муниципальных образований

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За сутки в Амурской области освободились от воды 95 приусадебных участков и два участка дороги. Ни один населенный пункт не остался отрезанным. На данный момент подтопленными остаются 255 приусадебных участков, из них 208 садоводческих в Междуречье, 26 в Благовещенске, 4 в Ромненском районе, 10 в Ивановском районе, 1 в Благовещенском районе, 214 в Белогорске и дорога местного назначения в Серышевском районе, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

Единая дежурная диспетчерская служба муниципальных образований принимает заявки на откачку воды, оценочные комиссии администраций проводят подворовой обход.

В пункте временного размещения в Благовещенске находятся два человека, также готовы путь пунктов для временного размещения на 215 человек: в селе Ромны Ромненского района, в селе Пригородном Белогорского района, в поселке городского типа Серышево, в селе Овсянка Зейского района и в городе Белогорске.

В управлении МЧС организован оперативный штаб, обстановка в области контролируется круглосуточно. В Белогорске оперативная группа и спасатели оказывают помощь населению, объясняют как действовать в случае подтопления, рассказывают о нынешней обстановке.

В устранении последствий паводка принимают участие 176 человек, используют 70 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.