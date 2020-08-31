В Тынде задержали подозреваемого в краже кабеля

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Тындинская прокуратура на транспорте задержала похитителя кабеля по горячим следам. Им оказался 30-летний житель Тынды, который ранее привлекался по этой же статье.

Следствием установлено, что злоумышленник проходил через железнодорожный мост в то время, как рабочие укладывали кабель. Через пару дней гражданин вернулся на место с целью кражи имущества. Он при помощи камня перебил кабель и захотел его унести, однако его спугнул один из рабочих.

Полиция возбудила уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Тынды.