Дворы по Воронкова в Благовещенске остались без нормальной подъездной дороги

Фото: https://pixabay.com/

В редакцию Амур.инфо обратился благовещенец, который живет в районе торгового центра «От и до» и жалуется на единственную разбитую дорогу к дому.

— Я живу по адресу Воронкова, 4/2. Сейчас единственный въезд в наш двор - только разбитая гравийка, вся в ямах. Два других заезда, с Калинина и Воронкова, сейчас недоступны, так как там идёт ремонт дороги, — говорит Иван.

В пресс-службе мэрии Благовещенска сообщили, что ещё на прошлой неделе управление ЖКХ поручило ГСТК профилировать этот участок дороги. Однако в ГСТК ответили, что, во-первых, заявку они не получали, во-вторых, что эта территория управляющей компании и не они должны этим заниматься.

На данный момент вопрос с дорогой решается в управлении ЖКХ города.

Дорожные работы на улицах Калинина и Воронкова, по которым раньше можно было без проблем проехать к домам на Воронкова, должны быть полностью завершены до 31 октября, добавили в пресс-службе администрации Благовещенска.