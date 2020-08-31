Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:38 0

Лукашенко не планирует вести переговоры с оппозицией

Лукашенко не планирует вести переговоры с оппозицией
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске. Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно, пишут РИА Новости.

— С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами, — пояснил он.

Латышенок также заявил, что радикально настроены против Лукашенко около 20-30 процентов населения. По его словам, раньше эта цифра была меньше, но «теперь людей подогрели».

— У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это моё чувство, — сказал чиновник.

В воскресенье в Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко – Дворец независимости. Правоохранители провели ряд задержаний в центре Минска. По данным МВД, силовики задержали 140 человек.

Президента Белоруссии сфотографировали у резиденции главы государства с автоматом в руках. Снимок прислала РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция протеста.

В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого» позже уточнил обстоятельства съёмки.

«Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении.

Белорусские военные в последние недели находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.

— Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций, — заявил он в эфире телеканала ОНТ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Евросоюз и Россия противостоят друг другу в Белоруссии.

— Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям, — написал Боррель в своей авторской статье, опубликованной в издании Le Journal du Dimanche. Глава европейской дипломатии отметил, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.

Глава дипломатии ЕС считает, что решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. «Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы "переиграть матч" под контролем ОБСЕ», — полагает Боррель.

Массовые митинги начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что первое место заняла Светлана Тихановская. В первые дни силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков сотни людей пострадали, среди них более 120 силовиков, трое протестующих скончались.

Впоследствии разгонять митинги силой перестали.

Просмотров всего: 117

#политика

распечатать


В России и мире

Трамп собирается остановить беспорядки в США силой
В России и мире

Евросоюз запрещает Турции бурение в Средиземноморье
В России и мире

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
В России и мире

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь