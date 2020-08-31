Лукашенко не планирует вести переговоры с оппозицией

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

— С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами, — пояснил он.



Латышенок также заявил, что радикально настроены против Лукашенко около 20-30 процентов населения. По его словам, раньше эта цифра была меньше, но «теперь людей подогрели».



— У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это моё чувство, — сказал чиновник.



В воскресенье в Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко – Дворец независимости. Правоохранители провели ряд задержаний в центре Минска. По данным МВД, силовики задержали 140 человек.

Президента Белоруссии сфотографировали у резиденции главы государства с автоматом в руках. Снимок прислала РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос, где находится Лукашенко и следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция протеста.

В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого» позже уточнил обстоятельства съёмки.



«Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении.

Белорусские военные в последние недели находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.

— Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций, — заявил он в эфире телеканала ОНТ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Евросоюз и Россия противостоят друг другу в Белоруссии.

— Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям, — написал Боррель в своей авторской статье, опубликованной в издании Le Journal du Dimanche. Глава европейской дипломатии отметил, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.

Глава дипломатии ЕС считает, что решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. «Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы "переиграть матч" под контролем ОБСЕ», — полагает Боррель.

Массовые митинги начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что первое место заняла Светлана Тихановская. В первые дни силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков сотни людей пострадали, среди них более 120 силовиков, трое протестующих скончались.

Впоследствии разгонять митинги силой перестали.