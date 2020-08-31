В конкурсе «Суворовский натиск» высочайшее мастерство показали Иранские экипажи

Фото: пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр

В Приамурье продолжаются заезды финала международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск». Для участие в испытании на полигон Дальневосточного ВОКУ съехались команды из разных стран. Экипажи из Ирана оценили дальневосточную трассу и назвали её очень сложной.

В ходе индивидуальной гонки международного конкурса «Суворовский натиск» состоялись заезды двух экипажей Исламской Республики Иран и одного экипажа дебютантов конкурса – военнослужащих Республики Союз Мьянма.

Иранские экипажи — прошлогодние призёры конкурса — показали рекордно высокие скорости и высокое мастерство управления боевыми машинами пехоты при прохождении препятствий дальневосточной трассы конкурса. Оба экипажа преодолели маршрут чуть более чем за 30 минут каждый. Согласно промежуточным итогам, они занимают третье и четвертое место после двух российских экипажей. Экипаж Мьянмы прошел маршрут за 51 минуту.

После прохождения полосы препятствий, военнослужащие иранских экипажей отметили, что российская дальневосточная трасса для них оказалась значительно сложнее, чем на полигонах в других странах.

Созданная на полигоне Дальневосточного ВОКУ трасса действительно является сложной с распределенными и хорошо подготовленными препятствиями. Дальневосточная трасса отличается от других естественным покрытием и множеством поворотов, позволяющих проверить мастерство механиков-водителей в полной мере. Проходимость трассы постоянно меняется в зависимости от погодных условий.

На 4,5 километрах трассы расположились 16 поворотов и 10 препятствий. Экипажам необходимо поразить из пушки и танкового пулемета Калашникова мишени имитирующие БМП, вертолёты и расчёты противотанковых гранатометов. За каждый промах и не пройденные препятствие команда получает штрафные круги. Лучшим считается экипаж быстрее всех завершивший скоростную гонку.

На Дальнем Востоке финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится впервые. Конкурс является одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе в Приамурье прибыло восемь команд: представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России, сообщает пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр.