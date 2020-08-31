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31августа
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сегодня, 12:34 1

На амурских ГЭС улучшается гидрологическая обстановка

На амурских ГЭС улучшается гидрологическая обстановка

Гидроэлектростанции Амурской области работают в штатном режиме. Приток в Бурейское и Нижнебурейское водохранилища снижен. Гидрологический режим станций улучшается.

На Бурейской ГЭС на 3 метра открыто 4 водосброса из 8. На Нижне-Бурейской — 4 из 5. Но у этой ГЭС и нет необходимости постоянно накапливать воду, пояснили в пресс-службе ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС».

Сейчас расход воды на обоих ГЭС гораздо меньше, чем был в середине месяца — менее 3 000 кубометров в секунду. В двадцатых числах августа, когда была сложная гидрологическая обстановка, расход оставлял до 6 000 – 6 100 кубометров в секунду. Вообще же, по данным «РусГидро», сброс до 7000 кубометров в секунду не вызывает паводка.

Обстановка на Зейской ГЭС также спокойная. Пропуск воды производится только через турбины, водосбросы закрыты.

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#жизнь #Зея #погода #энергетика

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Комментарии
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  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    1 час назад

    Молодцы, путсреоты! Продали Москве ни за ... собачий свою Малую Родину, и тешьте себя теперь тупыми объяснениями експертов, что ГЭС на климат Амурской области никак не повлияли. Белогорск 6-й раз за 12 лет тонет. Урожай который год затоплен. Может, когда совсем позахлебываетесь от своего патриотизма, тогда дойдет, что можно было здесь "спокойно ещё 15 ГЭС построить".

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