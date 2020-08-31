На амурских ГЭС улучшается гидрологическая обстановка

Гидроэлектростанции Амурской области работают в штатном режиме. Приток в Бурейское и Нижнебурейское водохранилища снижен. Гидрологический режим станций улучшается.

На Бурейской ГЭС на 3 метра открыто 4 водосброса из 8. На Нижне-Бурейской — 4 из 5. Но у этой ГЭС и нет необходимости постоянно накапливать воду, пояснили в пресс-службе ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС».

Сейчас расход воды на обоих ГЭС гораздо меньше, чем был в середине месяца — менее 3 000 кубометров в секунду. В двадцатых числах августа, когда была сложная гидрологическая обстановка, расход оставлял до 6 000 – 6 100 кубометров в секунду. Вообще же, по данным «РусГидро», сброс до 7000 кубометров в секунду не вызывает паводка.

Обстановка на Зейской ГЭС также спокойная. Пропуск воды производится только через турбины, водосбросы закрыты.