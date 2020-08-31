Ветераны труда Амурской области будут получать доплату и за пределами региона

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Амурская прокуратура внесла предложение о внесении поправок в областной закон. Парламентарии инициативу поддержали. Речь идёт о документе, который регламентирует выплаты ветеранам Амурской области.

Ежемесячная доплата составляет 418 рублей. Стоит отметить, что ранее деньги могли получать лишь на амурчане. При смене места жительства выплаты прекращались.

Однако надзорный орган предложил убрать это положение из закона, поскольку заслуги ветеранов, выехавших за пределы региона, не утратили свою значимость. Более того, из-за преклонного возраста многие переезжают к детям.

Теперь доплату будет получать все ветераны труда Приамурья, вне зависимости от места проживания. Парламентарии поддержали законопроект в окончательном чтении 27 августа.

Звание «Ветеран труда Амурской области» получают люди, награждённые областными знаками отличия, которые проработали на одном предприятии различных форм собственности не менее 20 лет и имеющим общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.