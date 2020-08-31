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31августа
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сегодня, 11:54 0

Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска снизился на четыре сантиметра

Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска снизился на четыре сантиметра
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Амурской области всё ещё подтоплены семь населённых пунктов в семи муниципальных образованиях. Подтопленных частных жилых домов нет, уровень воды в реках устойчиво идёт на спад, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Но вода остается на 255 участках. Это садоводческие участки в городах Благовещенск и Белогорск, а также участки в Благовещенском, Ромненском, Ивановском районах. Остаётся подтопленным участок автомобильной дороги в Серышевском районе. Населённых пунктов без транспортного сообщения на сегодняшний день в Приамурье нет.

На территории Амурской области развернут один пункт временного размещения в Благовещенске, в нём обосновались два человек. Подготовлены к развертыванию пять пунктов временного размещения в Ромненском, Белогорском районах, в Белогорске, Серышево и Овсянке, вместимостью до 215 человек.

В Белогорске остаются подтопленными 214 приусадебных участков, из них 208 садоводческих участков дачного посёлка «Междуречье». Подтопленных участков автомобильных дорог нет. Дорога сообщением город Белогорск — остров Старица полностью освобождена от воды, проезд возможен для всех видов автомобильного транспорта.

На 20:00 30 августа уровень воды в реке Томь в районе Белогорска составил 346 сантиметров. За 12 часов произошёл спад на четыре сантиметра. Пойма подтоплена на 46 сантиметров. На остальных реках продолжается устойчивый спад воды, сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#большая вода #Белогорск

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