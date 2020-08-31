Путепровод в Свободном введут в эксплуатацию в октябре 2021 года

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Новый путепровод в Свободном построят по современным технологиям. Губернатор Василий Орлов обсудил начало работ с руководством города и подрядчиком на месте будущей стройплощадки.

– Уже разработан проект, выбран надежный подрядчик. Строить будет компания, имеющая достаточный опыт, она строила мост через Амур и сейчас – через Зею. Здесь планируется применять современные технологии. Мост будет располагаться на двух опорах, посреди железнодорожных путей опор не будет. Движение составов останавливаться не будет. При необходимости строители будут работать во время так называемых технологических окон. Стоимость работ более одного миллиарда рублей. Большая часть федеральных средств уже поступила, – рассказал Василий Орлов.

В ближайшее время подрядчик развернут на месте строительный городок, завезут технику и рабочих. В октябре планируют начать демонтаж рухнувшей части моста.

Автомобильный путепровод соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном. Он обрушился в октябре 2018 года. Теперь жителям приходится добираться из одной части Свободного в другую по объездной дороге длиной четыре километра.

– Путепровод протяжённостью в 174 метра будет иметь четыре опоры, пролетное строение будет металлическое. Его выполнят по современным технологиям – цельносварным. Внешний вид будет совершенно иной – по одной стороне будет сделан пешеходный переход, по второй – технологический. В нынешнем году запланировано выполнить устройство буронабивных свай на четырёх опорах, – рассказал представитель подрядной организации Эдуард Давыдов.