Жители Серышевского района превратили заросший водоём в зону отдыха

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Казанка Серышевского района жители восстановили старое озеро. В рамках инициативного бюджетирования заросший водоём превратился в зону отдыха. На это было потрачено 1,1 миллиона рублей.

На выделенные средства благоустроили территорию возле озера: почистили берег, водоём, сделали пешеходные дорожки, берегоукрепление, а также установили лавочки. Кроме этого, на прилегающей к озеру территории, создали парк.

Как сообщает правительство области, региональным бюджетом на данные проекты выделено около 165 миллионов рублей.







Напомним, что программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. За это время её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В Ивановке облагородили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.