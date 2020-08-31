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сегодня, 11:06 2

Жители Серышевского района превратили заросший водоём в зону отдыха

Жители Серышевского района превратили заросший водоём в зону отдыха
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Казанка Серышевского района жители восстановили старое озеро. В рамках инициативного бюджетирования заросший водоём превратился в зону отдыха. На это было потрачено 1,1 миллиона рублей.

На выделенные средства благоустроили территорию возле озера: почистили берег, водоём, сделали пешеходные дорожки, берегоукрепление, а также установили лавочки. Кроме этого, на прилегающей к озеру территории, создали парк.

Как сообщает правительство области, региональным бюджетом на данные проекты выделено около 165 миллионов рублей.


Напомним, что программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. За это время её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В Ивановке облагородили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.

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#культура #отдых #природа

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    47 минут назад

    Роскошнейшее фото востановленного озера!!! Гран при не меньше!!!.... Где сцуко озеро???

  • inoy

    inoy
    41 минута назад

    заросло))) многие статьи не подкреплены реальными фото, какое было наскоряк воткнули и готово

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