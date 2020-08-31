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сегодня, 10:23 0

В Минздраве рассказали о подготовке детей к школе

В Минздраве рассказали о подготовке детей к школе
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России советует родителям серьёзно подойти к подготовке детей к школе. В этом году детей нужно настроить на соблюдение норм гигиены: мытьё рук, использование антисептика и ношение масок.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России дали рекомендации по подготовке детей к началу нового учебного года и рассказали о том, как соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, пишет Lenta.ru.

Специалисты рекомендует родителям доступно рассказать ребёнку об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер. Также лучше на собственном примере показывать детям их соблюдение: носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, минимизировать физические контакты и посещение мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Важно контролировать, чтобы ребёнок соблюдал меры личной гигиены: мыл руки и использовал антисептики. К тому же, родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции, чтобы при необходимости связаться с врачом для консультации.

В министерстве также напомнили, что обычно с началом учебного года обостряются заболевания глаз, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Для их профилактики рекомендуется делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование гаджетов, соблюдать правильный режим питания, снизить количество фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей.

В этом году в школах планируют отменить единый звонок и установить для каждого класса свой график перемен и питания в столовой. В школах откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей.

Учителя также будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти санитарно-эпидемиологические правила введены из-за пандемии коронавируса и продлятся до января следующего года.

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#коронавирус #здоровье #школа

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