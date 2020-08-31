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сегодня, 11:18 0

В Приамурье благодарят педагогов в рамках акции «Спасибо, Учитель!»

В Приамурье благодарят педагогов в рамках акции «Спасибо, Учитель!»
Фото: unsplash.com

Амурчане вспомнят и поблагодарят любимых педагогов в онлайн-акции «Спасибо, Учитель!». Участниками могут стать как школьники, так и выпускники.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо до 2 сентября рассказать историю об учителе на своей страничке в соцсетях. А также не забыть поставить хештеги: #большечемучитель, #образованиевприоритете.

Цель всероссийской акции — выразить благодарность педагогам через личные истории и подчеркнуть роль учителя, сообщает пресс-служба минобразования и науки Амурской области.

— У каждого из нас был учитель, который зажёг в сердце интерес к своему предмету. У некоторых такой учитель повлиял даже на выбор профессии и стал настоящим наставником. Педагог воспитывает в ребёнке лучшие качества даёт хорошие советы, — комментируют организаторы.

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#дети #жизнь #наука #образование

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