На северо-западе Благовещенска отключили горячую воду

В последний день лета с восьми часов утра в одном из районов Благовещенска отключили горячую воду. До 11 сентября будет течь только холодненькая в квадрате от Студенческой до Островского и от Станционной до Октябрьской.

Энергетики Благовещенской ТЭЦ будут ремонтировать участок Северо-Западного района. В ходе планового ремонта специалисты цеха тепловых сетей проверят состояние оборудования. Проведут диагностику металла трубопроводов, а неполадки устранят. После ремонта проведут гидравлические испытания всех тепловых магистралей Благовещенской ТЭЦ. А также не обойдётся без ремонта внутренней части электростанции, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

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