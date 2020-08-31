Парк Дружбы ждет масштабное обновление

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Благовещенский парк Дружбы ждёт масштабное обновление: на территории появятся скейт-парк и современная детская площадка. Кроме этого, планируется укрепить берег искусственного водоёма и оборудовать парковку.

Планы по развитию территории накануне обсудили первые лица города.

– Первая наша задача – разработать проектно-сметную документацию по берегоукреплению. Также необходимо подготовить предложения по концепции дальнейшего развития в части малых архитектурных форм, реализации проекта по созданию детской площадки и скейт-парка, – рассказал мэр города Олег Имамеев.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на территории парка планируется капитально отремонтировать здания и подвести к ним коммуникации. Для обеспечения безопасности посетителей и сохранности имущества будут установлены камеры видеонаблюдения. Кроме этого, планируется восстановить кафе на воде и создать сад камней и цветов.

– Парк входит в топ-5 мест наиболее привлекательных в городе. Мы видим, что люди с удовольствием посещают его, и мы, конечно, в обязательном порядке его поддержим. Ждем концепцию от мэрии, разобьем ее на несколько этапов финансирования и выделим средства из областного бюджета, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Своими идеями по развитию зоны отдыха также поделилась директор ОКЦ Надежда Багрова, в чьем ведении находится парк.

— С 2012 года, когда мы взяли парк, здесь появились новые архитектурные формы, фонтаны, дорожки. Было проведено много концертов и праздников. Сейчас мы будем дальше его развивать. Планы масштабные. Моя мечта — сделать парк фонтанов — это же такой релакс! – рассказала Надежда Багрова

Напомним, что накануне парк Дружбы отметил четвертьвековой юбилей.