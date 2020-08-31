Десять вопросов Максиму Мещерякову

Сегодня в Благовещенск прилетел и. о. генерального директора Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков, который на прошлой неделе был частым героем новостной ленты Амур.инфо. В частности, как неудачливый захватчик московского представительства компании «Покровский рудник».

Напомним, 26 августа группа молодых людей спортивного вида во главе с Мещеряковым захватила офис, выгнав при этом сотрудников и пообещав им всем увольнение. В ночь на 28 августа полиция вывела Мещерякова с «коллегами» из здания, вернув его законным владельцам. Сотрудникам «Покровского рудника» от суток пребывания Мещерякова с «коллегами» достались нешуточный ущерб документам и разрушение IT-инфраструктуры офиса.

После выдворения из офиса «Покровского рудника» Мещеряков развил серьезную информационную активность. Десяток публикаций о том, что он (Мещеряков) имеет «масштабные стратегические планы на "Петропавловск"» и «намерен обеспечить стабильность на предприятиях», вышли в одно время – 29 августа, примерно в 5-6 утра по московскому времени на малоизвестных интернет-ресурсах.

Амур.инфо как интернет-издание, находящееся в регионе, крупным налоговым агентом в котором выступает компания «Покровский рудник», тоже очень заинтересовано в интервью с Максимом Мещеряковым. Этой заметкой мы очерчиваем круг вопросов и предлагаем ответить на них устно или письменно в любое удобное для Максима Мещерякова время.

Итак, Максим Георгиевич, собственно, вопросы:

1. Почему в своей попытке взять под контроль офис «Покровского рудника» в Москве вы пошли путем привлечения «спортсменов», захвата здания, повреждения собственности и документов? Возможно ли повторение московских событий в Благовещенске? Неужели не существует других вариантов, кроме «права сильного»? (Тем более и этот вариант прошел, как мы видим, не очень). Ваши правовые позиции слабы? Вы не хотите тратить время на законные процедуры? Вы желали поразить будущих коллег масштабом и силой личности? Что-то еще?

2. Если вы приехали в московский офис АО «Покровский рудник» «наудачу», как вы говорите в интервью Интерфаксу, почему вам путь расчистила группа крепких мужчин? И кем были ваши спутники спортивного телосложения, которые «помогли» вам войти, а потом сопровождали ваш выход из офиса? Правда ли, что это «уральские спортсмены», приехавшие по просьбе «настоящих владельцев» из Челябинска, чтобы навести порядок, как они сообщили сотрудникам?

3. В ответ на события 26-28 августа 2020 года совет директоров Petropavlovsk PLC опубликовал радостное сообщение о том, что под руководством мистера Мещерякова горнодобывающие предприятия группы продолжают нормально функционировать. Расскажите, пожалуйста, о том, как именно вы руководили предприятиями группы в последнюю неделю? Свелись ли ваши управленческие шаги к уничтожению документации и программного обеспечения в Москве или вы занимались чем-то еще?

4. Для чего была стерта информация и программы, необходимые для нормальной работы компании? Если вы законный глава группы компаний – «глобальный директор», как вы себя называете в одном из попавших к нам видео, для чего вы все это делали? Для чего была уничтожена информация на компьютерах руководителей подразделений АО «Покровский рудник»? Вы собираетесь уволить этих людей и не хотите, чтобы они выполняли свои обязанности? Как в этом случае быть с законом?

5. И снова – как быть с законами РФ? Знаете ли вы, что деятельность золотодобывающих компаний и ее ответственных сотрудников жестко регулируется российским федеральным законодательством, и предприятия могут лишиться добывающих лицензий, если не сдадут обязательную отчётность? Если да, то для чего вы уничтожали документы, необходимые для выполнения требований федерального закона? Отдаете ли вы себе отчет, что этим вы нанесли потенциально критический ущерб интересам и имуществу компаний или именно в этом и была ваша цель?

6. И опять, что делать с законодательством РФ? Знакомы ли вы с Трудовым кодексом Российской Федерации? Если да, какая именно статья позволила вам говорить сотрудникам АО «Покровский рудник», что все они уволены и не пускать их на рабочее место? Какая именно статья позволяет вам увольнять их? Планируете ли вы прибегнуть к этому же ноу-хау в Благовещенске и на предприятиях группы?

7. Чем провинились перед вами рядовые сотрудники «Покровского рудника», которые из-за уничтоженных баз данных и программного обеспечения, с некоторой вероятностью, не смогут вовремя получить заработную плату, а значит — выполнить свои ипотечные и кредитные обязательства? Для чего было оскорблять и дискредитировать честно выполняющих свои обязанности людей? Это какое-то управленческое новшество, которое с вашим приходом распространится на всю группу компаний?

8. Для чего были уничтожены документы в отделе кадров? Это способ облегчить увольнение всех скопом? Затруднить возможные шаги сотрудников по защите от незаконных увольнений?

9. Откуда вы все-такие пришли в Petropavlovsk PLC — из компании «Ресурсы Малого Хингана» (маленький производитель олова из ЕАО), как вы сообщаете в СМИ, или из Bonum Capital (миноритарный акционер Petropavlovsk PLC, возглавляемый Муратом Алиевым), или из банка «Возрождение», или из «Универмага Цветной» (в советах директоров последних двух компаний вы, по данным СМИ, представляли Bonum Capital). Или еще откуда-нибудь? Почему в своих интервью вы не упоминаете о Bonum Capital и ее доле в акциях Petropavlovck PLC, а ссылаетесь везде на неназванное «крупное хедхантерское агентство», которое в рекордные сроки – меньше, чем за неделю, после проведения собрания акционеров якобы нашло вашу кандидатуру?

10. И, наконец, последний вопрос. Как сообщили нам сотрудники «Покровского рудника», в число прочего – весьма значительного – ущерба офису «Покровского рудника» входит пропажа пакета сушек из кабинета генерального директора. Правда ли, что вы съели чужие сушки? И если да, то зачем вам — богатому человеку, «глобальному директору» — чужие сушки?