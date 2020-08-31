В ООО «Газпром трансгаз Томск» поступило 50 машин, работающих на газе

В этом году ООО «Газпром трансгаз Томск» закупило еще 50 машин, работающих на компримированном (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ). Они поступили в управление технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ), линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и аварийно-восстановительных работ (УАВР). Использование газомоторной техники является хорошим подспорьем при реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

Всего за последние три года газовики закупили 150 таких машин. Это позволило сэкономить более 30 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены при подведении на предприятии итогов программы, которая направлена на расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте ООО «Газпром трансгаз Томск».

— Кроме обновления парка газомоторной техники компания успешно решила задачу по комплектации филиалов на проекте «Сила Сибири», — рассказал директор УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Дмитрий Пеньков.

В прошлом году для их нужд поступило 350 единиц техники – автобусы, легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили на платформе «УАЗ», «Газель», «КамАЗ».

В рамках пилотного проекта ПАО «Газпром» который подразумевает использование сжиженного природного газа как моторного топлива, Новокузнецкий ЛПУМГ провел подконтрольную эксплуатацию КамАЗа, работающего на газе. После успешной апробации компания в прошлом году закупила еще две машины, двигатели которых работают, используя сжиженный природный газ. Речь идет об автобусе «Лотос» и автомобиле для ЛЭС на базе «Урала».

Миасский завод поставил автомобиль-фургон «Урал Next», который предназначен для перевозки ремонтных бригад. Он интересен тем, что может работать и на компримированном, и на сжиженном природном газе. Его технические характеристики говорят о том, что в восьми баллонах помещается около 250 кубометров КПГ, а в криогенном баке — еще 450 литров СПГ. Благодаря этому дальность пробега машины без дозаправки выросла примерно в два с половиной раза.

Автобус «Лотос» российского производства может перевозить 27 человек. Его газовый двигатель объемом 8,42 литра обладает мощностью 260 лошадиных сил. Баллоны машины вмещают до 450 литров сжиженного газа. Как уверяет производитель техники, автобус может проехать на одной заправке до 700 километров.

ООО «Газпром трансгаз Томск» намерено и дальше переводить свою технику на газомоторное топливо. Благодаря появится возможность более эффективно выполнять задачи, которые ставит Восточная газовая программа ПАО «Газпром».

Она предусматривает создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы, которая объединяет добычу, транспортировку газа и газоснабжение с учетом экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. На данный момент в магистральный газопровод «Сила Сибири» газ поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии. В конце 2022 года газ пойдет и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.