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Выбор читателей за 30 августа

Выбор читателей за 30 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 30 августа.

Журналист Амур.инфо нашёл самую вкусную в Благовещенске шаурму

Шаверма (она же шаурма) — одно из излюбленных блюд в фастфуде. Обжаренные куски мяса с овощами, завёрнутые в лаваш или питу очень сытные, а при правильной готовке ещё и невероятно вкусные. Редакция Амур.инфо решила выяснить, какая шаурма (или всё-таки шаверма?) в городе самая-самая?

Новый скачок: в Амурской области выявили 29 заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает пресс-служба амурского Роспотребнадзора.

Завтра Амурскую область накроют дожди: прогноз погоды на 31 августа

Последний день лета принесёт в Приамурье проливные дожди. Ливни ожидаются по всей области. 31 августа в Амурской области ночью ожидается увеличение облачности, днём облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, возможно гроза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Жители Санкт-Петербурга просят запретить песню «Третье сентября»

Жители Петербурга хотят добиться запрета трансляции песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» на законодательном уровне. В культурной столице собирают подписи под петицией.

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#Обзор #интернет #СМИ

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