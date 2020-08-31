Выбор читателей за 30 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 30 августа.

Шаверма (она же шаурма) — одно из излюбленных блюд в фастфуде. Обжаренные куски мяса с овощами, завёрнутые в лаваш или питу очень сытные, а при правильной готовке ещё и невероятно вкусные. Редакция Амур.инфо решила выяснить, какая шаурма (или всё-таки шаверма?) в городе самая-самая?

В Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает пресс-служба амурского Роспотребнадзора.

Последний день лета принесёт в Приамурье проливные дожди. Ливни ожидаются по всей области. 31 августа в Амурской области ночью ожидается увеличение облачности, днём облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, возможно гроза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Жители Петербурга хотят добиться запрета трансляции песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» на законодательном уровне. В культурной столице собирают подписи под петицией.