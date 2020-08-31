Гороскоп на 31 августа: Близнецы могут почувствовать себя выжатыми, а внимание Скорпионов будет сосредоточено на финансовых вопросах

Восход Солнца: 05:43

Заход Солнца: 19:16

Солнце в Деве.

Овен. Вам не стоит общаться со всеми подряд. Незнакомые люди будут откровенно действовать на нервы, что приведет к срывам и раздражительности. Сегодня события вокруг Овнов не отличаются динамикой. Энергия будет уходить на решение старых задач, дать ход новому проекту вряд ли удастся.

Телец. День несёт неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию, которая может привести к принципиальному противостоянию с партнерами или друзьями. Практически всё, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом.

Близнецы. Вы можете почувствовать себя выжатым, не стоит в выходные работать в прежнем темпе. Ожидается продуктивный день, вы достигнете существенного прогресса в важном деле!

Рак. День связан с преобразованием космической энергии,приключениями, отстаиванием принципов. В первой половине дня благоприятно оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения. Придётся тратить время, силы и деньги на нерешённые проблемы,выяснения отношений с коллегами или близкими людьми. Сегодня лучше не заниматься трудовой деятельностью. Не стоит совершать поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятно обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

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Лев. Этот день может быть неблагоприятным. Ваши желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления. Это сильно ухудшит настроение: ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям — от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всем. Не полагайтесь на удачу, приложите все усилия для достижения поставленных целей. Проявите достаточное усердие и фантазию. Уделите внимание семье, детям. Возможны заболевания, связанные с пищеварительной системой.

Дева. Неблагоприятный день для здоровья: вероятно ухудшение состояния, обострение хронических заболеваний, негативное влияние со стороны. Поэтому ограничьте контакты, отмените встречи или прием гостей.Оптимизм поможет снизить негативные тенденции дня. В любви все благополучно, если не считать того, что Дева постоянно ревнует избранника. Хотя, это тоже доказательство вашего искреннего чувства.

Весы. Сегодня звезды предсказывают спокойный денек. Завистники разъехались, соперники попрятались, сплетники разбежались. Так что разбирайтесь с профессиональными проблемами и отправляйтесь в гости. День может быть обманчивым. Существует опасность заблуждений и иллюзий. Внешне все будет казаться неизменным и даже успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение и тяжёлые предчувствия, которые, однако, могут быть обманчивыми. Возможно, что негативные события недавнего прошлого отражаются на вашей психике. Полезно заняться индивидуальным трудом, любимым делом.

Скорпион. Ваше внимание будет сосредоточено на финансовых вопросах, придется собрать волю в кулак и принять несколько непопулярных решений. Удержитесь на прежнем уровне, не расслабляйтесь — возможны неприятные события. К вам могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением. Не стоит сразу соглашаться на сотрудничество, нужно трезво оценить ситуацию. Возможны обманы и предательство. Обратите внимание на обострение хронических заболеваний. Даже легкое недомогание может иметь серьезные последствия. Сон может быть вещим, следует ожидать его исполнения в скором будущем.

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Стрелец. Вас ожидает спокойный трудовой день. Рекомендуется обдумать план дальнейшей работы, запланировать отпуск, сделать необходимыемелкие покупки. Берегитесь искушений приобретения дорогих и красивых вещей. Впереди вас ждут финансовые проблемы. Во второй половине дня возможны осложнения в отношениях с детьми. Будьте терпеливы и внимательны к ним. Здоровье не должно вас беспокоить. Ешьте больше зелени, пейте соки, не употребляйте алкогольных напитков. Этот день благоприятен для реализации планов. Перед тем, как воплощать в жизнь идеи, попробуйте встретиться со знающими людьми — советы специалистов лишними не будут.

Козерог. Критический день. Вы можете столкнуться с разного рода неожиданностями. Вы даже будете способны терять голову, однако способность к сдерживанию эмоций послужит для вас спасательным кругом. При благоприятном стечении обстоятельств личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. В разговорах не старайтесь казаться кем-то другим или всесильным человеком, вы что-то можете и что-то не можете, это нормально.

Водолей. Если сейчас будете медлить, затем пожалеете о бездействии тысячу раз. Это день перемен, переговоров, свободы и новых контактов. Ваше финансовое положение может несколько улучшиться. Возможно, вы получите значительную сумму, которую лучше вложить в выгодные предприятия. Но прежде всего постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя жесткость, во второй — спешка.

Рыбы. День символизирует гармонию и духовное совершенствование. Благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут вас стороной, вы окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Если сегодня вам предложат новое дело, соглашайтесь — звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях. Тревожный день, связан с возникновением и обострением заболеваний. Нельзя перегружать зрение. Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность в отношении к своему здоровью и близким людям. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом. Хороши прогулки на свежем воздухе, физическая работа.

Астролог: Вальдемар Небоходцев