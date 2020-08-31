Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года

Тех, кто родился в сентябре, ждут огромные успехи в бизнесе. «Сентябрьские» больше остальных имеют шансы заработать действительно огромные деньги. Это расчётливые и практичные люди с калькулятором в голове. Но при этом они умеют получать удовольствие от жизни и точно знают, ради чего все эти усилия — их любовь к достатку и комфорту идёт от большой любви к себе.

Овен. В сентябре 2020 года самое время прикоснуться к чему-то будоражащему ваше воображение, на что раньше просто не хватало духа. С 3 по 9 сентября проведите досуг в компании вашей второй половинки или лучшей подруги.

Телец. Сентябрь станет для Тельца периодом раздумий и легкой депрессии. Только настоящие друзья и близкие помогут ему выйти из этого состояния. Это время можно с пользой употребить для подведения итогов, анализа ошибок и промахов, чтобы наметить линию дальнейшего поведения на работе, дома и в личных взаимоотношениях.

Близнецы. Фортуна будет во всех начинаниях поддерживать представителей знака Зодиака Близнецы. У Близнецов должны получаться даже те дела, на успех которых они особо и не рассчитывали.

Рак. Сентябрь несет Раку много возможностей для развлечений, поэтому не стоит с головой погружаться в работу. Возобновление контактов со старыми приятелями доставит массу удовольствия.

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Лев. В сентябре 2020 года Львы доброжелательны и терпимы, менее раздражительны, и это, несомненно, поможет сделать отношения гармоничнее. Вам легко ладить с близкими и родственниками, даже с теми, кто вас обычно раздражает.

Дева. Если Девам в этом месяце предложат новую работу, то стоит внимательно подумать, прежде чем соглашаться. С финансами все будет в порядке, поэтому можете порадовать себя покупками.

Весы. Сейчас Вам необходимо несколько отойти от активной жизни, чтобы мобилизовать внутренние резервы, структурировать уже накопленный опыт. Наедине с собой в сентябре Весы смогут чувствовать себя чуть более уверенно и быть более активными.

Скорпион. Старайтесь планировать все свои дела заранее и не отклоняйтесь от намеченных планов – это поможет выполнить всё, что вы наметили на сентябрь, точно в срок. В сентябре вас ожидает не только профессиональная удача, но и успех у противоположного пола.

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Стрелец. Сентябрь – не самый лучший месяц для Стрельцов для новых профессиональных начинаний, зато он вполне благоприятен для решения текущих семейных проблем. Если вы в ссоре с кем-то из членов вашей семьи, то в сентябре вы получите возможность восстановить испорченные отношения, если, конечно, они для вас дороги.

Козерог. Для Козерогов отдых без друзей – совсем не отдых. По-настоящему вы сможете отдохнуть только в шумной компании, где все умеют веселиться, где нет места унынию, где поддерживается атмосфера праздника и обновления впечатлений.

Водолей. Для вас действительно так важно всегда добиваться своего? Постарайтесь не делить какое-то время собственную жизнь на этапы и не оценивать по этому принципу успешность — вы обнаружите вокруг много интересного.

Рыбы. В сентябре у Рыб будет очень много общения. Гороскоп на данный период сулит вам новых знакомых, как в профессиональной, так и в личной сфере. Скучать, наверняка, не доведется. Наоборот – от обилия коммуникации вы можете подустать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев