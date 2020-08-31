«Наш Подкаст»: Александр Худеев

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #8. Александр Худеев на Яндекс.Музыке

Восьмой гость – Александр Худеев.

00:01:30 – 2000-е, рок-н-ролльная жизнь. Лучшее и худшее время группы.



00:05:30 – Как песня «Пожары и дожди» стала популярной?



00:06:50 – Музыкальные инструменты.



00:08:40 – Лучший концерт группы «Блокада сердца».



00:11:30 – Рок-фестиваль «Крылья» на Сахалине и группа «Чайф».



00:15:00 – О концертах мировых исполнителей и фанзоне.



00:17:30 – Группа Metallica и их кризис. К такому все приходят?



00:20:00 – Рекорды «Блокады сердца» и выступление в Москве.



00:21:50 – О новом альбоме и материале группы. Какие есть трудности?



00:27:45 – Отношение Александра к песне «Пожары и дожди» и три любимые песни коллектива.



00:29:40 – Формула хита, какая она?



00:31:50 – Почему простая музыка такая популярная?



00:37:00 – Вредные привычки.



00:46:30 – Цены на билеты известных артистов.



00:48:30 – Шоу «Голос» в Crocus City Hall, телесъемка и харизма Нагиева.



00:53:30 – Концерт группы «Ленинград» и «европейское» поведение отечественных зрителей.



00:55:30 – Любимые исполнители. Чем или кем он вдохновляется, создавая песни, и как создаётся музыка группы?



00:59:50 – Какая музыка в телефоне у нашего гостя?



01:00:45 – Работа Александра. Мебель и кризис.



01:11:10 – Про энергию, карму и добро.



01:18:15 – О чем мечтает Александр Худеев?



01:21:40 – «Пожары и дожди». Живое исполнение.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @ nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya