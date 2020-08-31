«Наш Подкаст»: Александр Худеев
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Восьмой гость – Александр Худеев.
00:01:30 – 2000-е, рок-н-ролльная жизнь. Лучшее и худшее время группы.
00:05:30 – Как песня «Пожары и дожди» стала популярной?
00:06:50 – Музыкальные инструменты.
00:08:40 – Лучший концерт группы «Блокада сердца».
00:11:30 – Рок-фестиваль «Крылья» на Сахалине и группа «Чайф».
00:15:00 – О концертах мировых исполнителей и фанзоне.
00:17:30 – Группа Metallica и их кризис. К такому все приходят?
00:20:00 – Рекорды «Блокады сердца» и выступление в Москве.
00:21:50 – О новом альбоме и материале группы. Какие есть трудности?
00:27:45 – Отношение Александра к песне «Пожары и дожди» и три любимые песни коллектива.
00:29:40 – Формула хита, какая она?
00:31:50 – Почему простая музыка такая популярная?
00:37:00 – Вредные привычки.
00:46:30 – Цены на билеты известных артистов.
00:48:30 – Шоу «Голос» в Crocus City Hall, телесъемка и харизма Нагиева.
00:53:30 – Концерт группы «Ленинград» и «европейское» поведение отечественных зрителей.
00:55:30 – Любимые исполнители. Чем или кем он вдохновляется, создавая песни, и как создаётся музыка группы?
00:59:50 – Какая музыка в телефоне у нашего гостя?
01:00:45 – Работа Александра. Мебель и кризис.
01:11:10 – Про энергию, карму и добро.
01:18:15 – О чем мечтает Александр Худеев?
01:21:40 – «Пожары и дожди». Живое исполнение.
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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