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31августа
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сегодня, 16:44 0

«Наш Подкаст»: Александр Худеев

«Наш Подкаст»: Александр Худеев

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Восьмой гость – Александр Худеев.

00:01:30 – 2000-е, рок-н-ролльная жизнь. Лучшее и худшее время группы.

00:05:30 – Как песня «Пожары и дожди» стала популярной?

00:06:50 – Музыкальные инструменты.

00:08:40 – Лучший концерт группы «Блокада сердца».

00:11:30 – Рок-фестиваль «Крылья» на Сахалине и группа «Чайф».

00:15:00 – О концертах мировых исполнителей и фанзоне.

00:17:30 – Группа Metallica и их кризис. К такому все приходят?

00:20:00 – Рекорды «Блокады сердца» и выступление в Москве.

00:21:50 – О новом альбоме и материале группы. Какие есть трудности?

00:27:45 – Отношение Александра к песне «Пожары и дожди» и три любимые песни коллектива.

00:29:40 – Формула хита, какая она?

00:31:50 – Почему простая музыка такая популярная?

00:37:00 – Вредные привычки.

00:46:30 – Цены на билеты известных артистов.

00:48:30 – Шоу «Голос» в Crocus City Hall, телесъемка и харизма Нагиева.

00:53:30 – Концерт группы «Ленинград» и «европейское» поведение отечественных зрителей.

00:55:30 – Любимые исполнители. Чем или кем он вдохновляется, создавая песни, и как создаётся музыка группы?

00:59:50 – Какая музыка в телефоне у нашего гостя?

01:00:45 – Работа Александра. Мебель и кризис.

01:11:10 – Про энергию, карму и добро.

01:18:15 – О чем мечтает Александр Худеев?

01:21:40 – «Пожары и дожди». Живое исполнение.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 148

#подкасты #культура #шоу-бизнес

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