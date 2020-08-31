Астрологический прогноз на неделю 31 августа – 6 сентября: начинания Тельцов могут не одобрить, а Ракам улыбнется Фортуна

Общий астрологический прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе вы из-за каких-то событий на работе можете упустить некие благоприятные возможности. Не исключено, что коллективный проект, срочно инициированный начальством, не позволит вам заняться чем-то более прибыльным.

Телец. На этой неделе кто-то из тех, кто обычно одобряет любые ваши поступки, может не поддержать какие-то ваши начинания. Причем не исключено, что вы очень рассчитывали на этого человека, а теперь вам придется справляться без его помощи или финансового обеспечения.

Близнецы. Это благоприятный период для того, чтобы обрести романтическое знакомство, например, во время загородной поездки, в компании или по переписке. В целом это удачная неделя для того, чтобы обрести новые связи.

Рак. То ли Фортуна Вам улыбнулась, то ли золотая рыбка в сети попалась – не столь важно. Главное – успеть быстренько и внятно зачитать им весь перечень своих желаний. Список у Вас под рукой?

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Лев. Ваш любознательный ум постоянно занимают сложные проблемы. Вас притягивают символы, притчи, парадоксы. Но интерес к загадке угасает тотчас, как только находится решение. Вы все время задаете самому себе вопросы из области психологии или мистики, и, пытаясь ответить на них, строите интересные умозаключения.

Дева. Эта неделя станет временем для реализации эстетических и материальных потребностей, и конечно, гармонизации личного пространства. Девы смогут на практике продемонстрировать все имеющиеся врожденные способности, и это даже принесет неплохую материальную прибыль.

Весы. Не начинайте ничего нового, лучше разберитесь со своими «хвостами». Потому что когда, если не сейчас? Весы будет переполнять творческая энергия, требующая выхода. И снова, направьте ее на старые незавершенные проекты, чтобы подарить им новое дыхание и свежую мысль.

Скорпион. На этой неделе вас может подвести человек, на которого вы очень рассчитывали в каком-то деле. Впрочем, это окажется к лучшему, так как в результате вы овладеете какими-то новыми навыками и станете еще более самостоятельной личностью, а заодно, возможно, укрепите свои позиции в каком-то сообществе.

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Стрелец. Вы – остроумный собеседник и чудесный товарищ. Вы общительны, интересуетесь чужими проблемами, однако возникающее у Вас эмоциональное сопереживание никогда не бывает таким сильным, чтобы изменить какие-то обстоятельства судьбы. В отношениях с людьми Вы никогда не зайдете слишком далеко.

Козерог. В середине недели Козерог будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Звезды обещают Козерогу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности.

Водолей. У Водолея будет забот полон рот. Он постарается передать все форс-мажоры близким, которые сами нуждаются в нем. Многое для Водолея случится неожиданно, и ему придется подчиниться обстоятельствам, которые, как снежная буря, будут сильней его.

Рыбы. На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Хорошее время для полного обновления гардероба и ремонта в доме. Во вторник не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь от помощи друзей. В среду постарайтесь не пропустить важной информации.

Астролог: Вальдемар Небоходцев